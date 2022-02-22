«Супервыгодная инвестиция!»: Муцениеце предстала на людях в шубе из экомеха, которую советовала Хромченко

Эвелина Хромченко считает, что некоторые модели можно покупать буквально на десятилетия.

Ведущая Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» дала несколько полезных советов женщинам, которые решили приобрести шубу из экомеха.

Хромченко заметила, что сейчас очень актуальны модели из «меха Чебурашки», поскольку дамы в них выглядят очень мило. Но если модницы хотят действительно выгодно инвестировать средства, то им стоит обратить внимание на шубы нейтральных оттенков (черных, коричневых бежевых, серых), которые всегда популярны и никогда не станут ярким антитрендом.

Кроме того, стилист рекомендовала искусственно сделанный мех из натуральной животной шерсти или кашемира, который очень практичен.

«Это супервыгодная инвестиция! Такие вещи очень и очень теплые!» — сказала Эвелина Хромченко.

Именно такую шубку в нейтральном светло-коричневом оттенке из шерсти приобрела Агата Муцениеце, в которой она предстала в авто и записала для личного блога вайн. Звезда не скрывает, что зарабатывает только за съемки в фильмах в день 100 тысяч рублей, поэтому может себе позволить дорогие наряды.

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