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Поклонники «Маски» назвали лучшее выступление нового выпуска

Телезрители начали определяться со своими фаворитами на самом охраняемом проекте.

Поклонники «Маски» назвали лучшее выступление нового выпуска
Жюри шоу «Маска». Фото: PR НТВ

На НТВ стартовал третий сезон самого засекреченного проекта – шоу «Маска».

В минувшее воскресенье, 20 февраля, в эфир вышел уже второй выпуск шоу. А поклонников проекта уже начали определяться фавориты.

В официальном аккаунте шоу «Маска» в Instagram идет горячее обсуждение выступлений, которые были показаны во втором выпуске. Фанаты проекта высказываются, какое произвело на них наибольшее впечатление.

Выступление Козерога на шоу «Маска»
Выступление Козерога на шоу «Маска». Фото: PR НТВ

Среди лидеров – Козерог, Пончик, Джокер и Малыш.

«Козерог – «Зимний сон», «Пончик удивил! Козерог великолепен, песня по-новому зазвучала», «Козерог. Разве есть конкуренция?», «Козерог и Пончик», — высказались в Сети.

Напомним, во втором выпуске шоу была рассекречена первая маска. Был разоблачен участник в костюме Пса.

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