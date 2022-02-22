Поклонники «Маски» назвали лучшее выступление нового выпуска

Телезрители начали определяться со своими фаворитами на самом охраняемом проекте.

На НТВ стартовал третий сезон самого засекреченного проекта – шоу «Маска».

В минувшее воскресенье, 20 февраля, в эфир вышел уже второй выпуск шоу. А поклонников проекта уже начали определяться фавориты.

В официальном аккаунте шоу «Маска» в Instagram идет горячее обсуждение выступлений, которые были показаны во втором выпуске. Фанаты проекта высказываются, какое произвело на них наибольшее впечатление.

Среди лидеров – Козерог, Пончик, Джокер и Малыш.

«Козерог – «Зимний сон», «Пончик удивил! Козерог великолепен, песня по-новому зазвучала», «Козерог. Разве есть конкуренция?», «Козерог и Пончик», — высказались в Сети.

Напомним, во втором выпуске шоу была рассекречена первая маска. Был разоблачен участник в костюме Пса.

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