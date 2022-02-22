«Тетя Капусточка»: Бородина в модном пуховике-коконе с круговой молнией и любимых Air Jordan вышла на прогулку

Ксения Бородина, как и многие женщины, во время пандемии полюбила удобную спортивную обувь.

Вот и сейчас звезда не смогла удержаться от новой стильной покупки, выбрав яркие кроссовки Nike Air Jordan с желтыми шнурками. Ведущая призналась, что это ее любимая модель.

Получив модную обувь через службу доставки, она тут же примерила их с актуальным пуховиком-коконом с круговой молнией оттенка карамели, сочетав с джинсами-бананами.

«Тетя Капусточка», — назвала свой стиль Бородина.

Отметим, что пуховик в этом сезоне — не просто теплая удобная куртка, это тренд, которые озвучил Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live. Практически все модные дизайнеры включили куртки-дудун в свои коллекции, сочетая их порой очень неожиданно — с классикой и ретро.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.