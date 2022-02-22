Худи за 93 тысячи рублей, сумки и джемпер: Клава Кока устроила шопинг после отпуска

Певица решила побаловать себя обновками. Однако даже ее удивили цены.

Клава Кока является известной исполнительницей. Она стала кумиром молодежи после участи в музыкальных телевизионных шоу. Несмотря на то, что ее критиковали, певица смогла добиться успеха.

Она записала дуэты с Нилетто и Александром Реввой. Примечательно, что артистка стала получать больши гонорары. Она отдыхает на Мальдивах и в Дубае. А недавно звезда купила квартиру в Москве.

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Обычно Клава начинает день со съемок или посещения светских раутов. Но 22 февраля она отправилась на шопинг. Певица решила пополнить свой гардероб обновками. Она для начала примерила серое худи с плюшевым мехом внутри. Но потом артистка увидела цену. Новая кофточка обошлась ей в 93 тысячи рублей.

На этом Кока не остановилась. Она также облачилась в свитер с принтом в виде долларов и решила дополнить образ пластмассовой сумкой через плечо. Певица попросила помочь ей определиться с цветом. Брендовые обновки весьма сильно облегчили ее кошелек.

«В связи с последними событиями», — отметила артистка.

Увидев, как вырос доллар, она и решилась закупиться. Поклонники отметили, что у нее свой стиль, который ей идет. «Цены кусаются», «Какая красивая», «Вам к лицу такие вещи», «Желтая сумка просто огонь», «Тебе можно все скупить, столько работаешь», — прокомментировали пост подписчики.

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