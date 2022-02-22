С Вадима Казаченко требуют больше полумиллиона рублей за отмененный концерт

Судебная тяжба певца Вадима Казаченко с организаторами его выступления в Кирове длится уже без малого два года.

7 марта 2020 года должен был состояться концерт исполнителя хита «Больно мне, больно» Вадима Казаченко в Кирове.

Организаторы перечислили Казаченко предоплату. Но из-за того, что билеты на концерт плохо раскупались, концерт пришлось отменить.

К тому же надвигалась пандемия коронавируса. По словам организаторов, они уведомили Вадима Казаченко об отмене концерта в положенные сроки. Но предоплату музыкант в добровольном порядке не возвращал.

Организаторы обратились в Арбитражный суд, который встал на их сторону и принял решение, что Казаченко должен вернуть 600 тысяч рублей предоплаты за несостоявшийся концерт.

«Затем началась процедура взыскания, которая в лице судебных приставов, тративших время на поиски должника, под жалобные причитания Вадима Геннадьевича, что платить нечем, вернула нам ноль рублей», — рассказали изданию Newsler.ru в «Киров-концерте».

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На данный момент Вадим Казаченко вернул организаторам только 200 тысяч рублей. Так что они готовят новое заявление в суд — о взыскании пени и оплате работы юриста.

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