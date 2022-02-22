«Ты просто уехала»: Миронова написала трогательные слова маме в день ее памяти

Год назад ушла из жизни актриса Екатерина Градова.

Мама Марии Мироновой, актриса Екатерина Градова, знакомая публике по роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны», умерла в феврале прошлого года от инсульта в возрасте 74 лет.

Брак с Андреем Мироновым у молодой артистки продержался всего пять лет — с 1971 по 1976 год. Позже она признавалась, что ей надо было сохранить эти отношения, но тогда была слишком молодой и горячей.

Для своих близких Екатерина Градова была стержнем и добрым ангелом, который собирал под своим крылом всех родных и любимых, одаривая их своей энергией и теплом.

Мария Миронова тяжело перенесла утрату, в день рождения мамы в октябре она накрывала стол для своих родственников — так, как это было всегда, при жизни Екатерины Градовой. Сейчас актриса написала трогательный пост в память о родительнице.

«Мамочка… Прошел год… Осознание не пришло, наверное и не придет уже никогда… Живем с ощущением, что ты где-то рядом, просто уехала… И что непременно будет встреча… «Предназначенное расставание обещает встречу впереди», — сказала Миронова.

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