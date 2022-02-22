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«В шоу-бизнесе – это не долг»: Губин объяснил, почему не отдает Фадееву 15 тысяч евро

Как отметил музыкант, в свое время он подрядился сочинить четыре песни для участников «Фабрики звезд», но не сдержал слово.

«В шоу-бизнесе – это не долг»: Губин объяснил, почему не отдает Фадееву 15 тысяч евро
Максим Фадеев. Фото: Globallookpress.com

Певец Андрей Губин заявил, что должен продюсеру Максиму Фадееву 15 тысяч евро. Причем долг тянется уже много лет. В свое время продюсер попросил Губина написать четыре песни для участников «Фабрики звезд».

Андрей Губин
Андрей Губин. Фото: Globallookpress.com

Как отметил Губин, он выполнил только половину работы, не довел все до конца, что обещал. По словам музыканта, для Фадеева в те времена эти деньги были не такие большие. На группе «Серебро» продюсер за час зарабатывал 15 тысяч евро.

«В шоу-бизнесе 15 тысяч евро — это не долг. Потому что заработки другие. Пугачева мне тогда сказала, что Фадеев не заинтересован в продвижении меня как композитора».

Андрей Губин

Напомним, что Андрей Губин уже много лет не дает концертов из-за проблем со здоровьем. При этом в будущем он мечтает когда-нибудь вернуться на сцену, сообщает «АиФ».

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Тэги

Алла ПугачеваАндрей ГубинГруппа "Серебро"Максим Фадеевшоу "Фабрика звезд"