«В шоу-бизнесе – это не долг»: Губин объяснил, почему не отдает Фадееву 15 тысяч евро

Как отметил музыкант, в свое время он подрядился сочинить четыре песни для участников «Фабрики звезд», но не сдержал слово.

Певец Андрей Губин заявил, что должен продюсеру Максиму Фадееву 15 тысяч евро. Причем долг тянется уже много лет. В свое время продюсер попросил Губина написать четыре песни для участников «Фабрики звезд».

Как отметил Губин, он выполнил только половину работы, не довел все до конца, что обещал. По словам музыканта, для Фадеева в те времена эти деньги были не такие большие. На группе «Серебро» продюсер за час зарабатывал 15 тысяч евро.

«В шоу-бизнесе 15 тысяч евро — это не долг. Потому что заработки другие. Пугачева мне тогда сказала, что Фадеев не заинтересован в продвижении меня как композитора». Андрей Губин

Напомним, что Андрей Губин уже много лет не дает концертов из-за проблем со здоровьем. При этом в будущем он мечтает когда-нибудь вернуться на сцену, сообщает «АиФ».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.