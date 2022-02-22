«И командиру как Кутузову дали Оленьку Бузову»: Губин сочинил песню о связи певицы с военными

Как отметил музыкант, текст его композиции с иронией.

Певец Андрей Губин заявил, что сочинил песню, где главной героиней стала певица и телеведущая Ольга Бузова. Как он заметил, в словах его композиции прослеживается «добрый юмор».

По словам Губина, текст песни о военных, которые погибают на войне. Выживает только каким-то образом тринадцатая рота. Домой они приезжают как герои. Военным после их подвигов выделяют невест для утоления плотских потребностей.

«Кого больше всех потрепало на войне, тем достаются самые лучшие женщины. «И командиру как Кутузову дали Оленьку Бузову». Он поет: «Я просил Вику Лимонову или Альбину Арбузову, но мне как Кутузову дали Оленьку, Оленьку Бузову». Андрей Губин

При этом Губин оговорился, что перед тем, как выпустить песню он обязательно созвонится с Ольгой Бузовой, чтобы получить ее разрешение. Певец верит, что она еще и в его клипе снимется, сообщает «АиФ».

Напомним, что Андрей Губин из-за проблем со здоровьем уже давно не дает концертов. При этом он верит, что сможет когда-нибудь вернуться на сцену.

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