«Во мне любовь спала»: Бородина в платье-лапше с V-образным декольте засветила прелести, показывая фигуру

Ксения Бородина устала отбиваться от поклонников и пабликов, подозревающих ее в разнообразных романах. Ведущая не стала скрывать, что бойфренд у нее есть. И она регулярно показывает в личном блоге огромные букеты роз от него.

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Также ведущая показала и самого мужчину, правда в стиле Анастасии Волочковой, скрыв его лицо. Тем не менее, Ксения Бородина открыто показала публике, что счастлива в новых отношениях и испытывает теплые чувства к избраннику.

В личном блоге, примерив кипенно-белое платье-лапшу по фигуре с V-образным декольте, она засветила прелести, позируя под песню «Любовь настала». В ней есть строки: «Как много лет во мне любовь спала». И это прозвучало, как публичное признание таинственному незнакомцу.

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