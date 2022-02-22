«Нежнейшая бабочка для Левушки!»: Арзамасова показала свою моложавую маму в особенный день

Лиза Арзамасова уже много лет снимается в кино. Она начала сниматься еще в детстве. Ее прославила роль в сериале «Папины дочки». Со временем она стала играть в театре, а ее копилка с киноработами пополняется почти каждый год.

Примечательно, что с недавних пор артистка стала мамой. У нее подрастает сын Лев. О своих отношениях с фигуристом Ильей Авербухом она долго утаивала, но теперь они даже вместе выходят в свет.

Во время беременности Лиза много времени провела в Сочи. Тогда рядом с ней была мама Юлия. Она во всем помогала дочке, а после рождения внука, стала помогать и с ребенком. 22 февраля актриса поделилась редким фото со своей родительницей. Она поспешила поздравить ее с днем рождения. Арзамасова адресовала имениннице теплые слова.

«Мам, с днем рождения! Думая, с какого эпитета начать, поняла, что любой эпитет, который напишу в этом посте, будет „недословом“. Ничто не отобразит в полной мере сути… Мамуля моя любимая… Каждая встреча с тобой — столкновение наших таких разных темпераментов и одновременно — ощущение абсолютного единения мировоззрения и чувство безусловно своего человека», — отметила актриса. «Маааам, ты не только „Маааам“ и верный друг, ты — нежнейшая бабочка для Левушки! Почти невыносимо делиться тобой: „мам Юль“, но я понимаю, что было бы совершенно несправедливо приватизировать право на общение с тобой и обнимание тебя, поэтому выработала в себе обратный рефлекс: люблю и обожаю всех, кто любит тебя! Моя гордость, моя совесть, мой мотор, мое восхищение, мой пример, моя сила… Мой не злой человек», — добавила она.

Поклонники восхитились тем, как молодо выглядит Юлия. Многие также поразились тому, как Лиза похожа на маму. «Какое трогательное отношение к маме! И такое близкое и понятное! Мама родилась в волшебный день!», «Как же вы похожи на маму! Всех благ вашей замечательной маме», «Поздравляю прекрасную Юлию Викторовну! Как хорошо, что у нее есть вы, как хорошо, что у вас есть она!», «Очень похожи», «Какая она у вас молодая», — прокомментировали пост подписчики.

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