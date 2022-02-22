«Дом можно снять за 200 долларов в месяц»: Губин рассказал, сколько тратил в день на питание в Таиланде

По словам музыканта, за границу он уезжает ненадолго, потому что в России жизнь не хуже.

Музыкант Андрей Губин заявил, что журналисты пишут про него часто всякие небылицы. Порой он видит в прессе заголовки из разряда: «Губин с невестой сбежал за границу», «Губин закрутил роман и уехал в Таиланд».

«Я уезжал ненадолго за границу, потому что у меня спина болит, мне врачи плавать рекомендовали. В Таиланде море теплое и дешево: небольшой дом можно снять за 200 долларов в месяц. На питание 15 долларов в сутки хватает». Андрей Губин

Как отметил музыкант, во время пандемии он уезжал в Египет. Там цены еще ниже, чем в Таиланде. Туристов не было и жилье можно было снять за сущие копейки.

По словам Губина, сейчас у него нет концертов, поэтому он вынужден во время заграничного отдыха снимать дешевые номера и апартаменты. В то же время он заметил, что жизнь в России ничем не хуже. Его все устраивает в родной стране, сообщает «АиФ».

Напомним, что Андрей Губин был неимоверно популярен в девяностых годах прошлого века. За последнее время он уже несколько раз намеревался вернуться на сцену, но из-за проблем со здоровьем пока не может этого сделать.

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