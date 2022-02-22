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Такие сочные! Какие оттенки зеленого станут хитом этой весны, показала Хромченко

Эвелина Хромченко считает, что они никогда не потеряют актуальности.

Такие сочные! Какие оттенки зеленого станут хитом этой весны, показала Хромченко
Эвелина Хромченко. Фото: Globallookpress.com

Зеленый цвет никак не хочет уходить с мировых подиумов, этот оттенок надолго останется в гардеробах женщин, трансформируются лишь его полутона. Самые популярные вариации зеленого предстоящей весны представили на подиуме шоу «Модный приговор» Первого канала.

Фаворит сезона – цвет груши или «ботеги», как его окрестили в народе, в самых разных его интерпретациях, от неонового до припыленного и разбеленного.

Как рассказала Эвелина Хромченко, этот оттенок почти не выходит из моды, но идет далеко не всем. Самый опасный — яркий вариант, он был представлен на подиуме программы в виде кофты с буфчатыми рукавами.

Хромченко предупредила, если вам категорически не идет этот цвет, но очень хочется его носить, нужно включить в комплект тот тон, который подходит вашему цветотипу около лица, и тогда результат вас порадует.

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