Такие сочные! Какие оттенки зеленого станут хитом этой весны, показала Хромченко

Эвелина Хромченко считает, что они никогда не потеряют актуальности.

Зеленый цвет никак не хочет уходить с мировых подиумов, этот оттенок надолго останется в гардеробах женщин, трансформируются лишь его полутона. Самые популярные вариации зеленого предстоящей весны представили на подиуме шоу «Модный приговор» Первого канала.

Фаворит сезона – цвет груши или «ботеги», как его окрестили в народе, в самых разных его интерпретациях, от неонового до припыленного и разбеленного.

Как рассказала Эвелина Хромченко, этот оттенок почти не выходит из моды, но идет далеко не всем. Самый опасный — яркий вариант, он был представлен на подиуме программы в виде кофты с буфчатыми рукавами.

Хромченко предупредила, если вам категорически не идет этот цвет, но очень хочется его носить, нужно включить в комплект тот тон, который подходит вашему цветотипу около лица, и тогда результат вас порадует.

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