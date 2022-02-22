«Украинцы пишут: «Скажите русским, что мы против войны»: Татьяна Лазарева — о ситуации в Киеве

По словам актрисы, она уже несколько дней находится в столице Украины.

Актриса Татьяна Лазарева в сторис Instagram рассказала, что находится уже несколько дней в столице Украины — Киеве.

«Я тут каким-то засланцем в Киеве являюсь. И мне пишут в директе и украинцы, и русские. Украинцы пишут: «Скажите русским, что мы против войны». Русские пишут: «Передайте всем украинцам, что мы против войны». Татьяна Лазарева

Как отметила актриса, все в эти непростые дни выступают против войны. «Я в Киеве и подтверждаю: здесь никто не хочет войны», — заявила Татьяна Лазарева.

Напомним, что президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР. Это случилось из-за обострения ситуации в Донбассе.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.