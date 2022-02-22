Меган Фокс публично назвали женой Machine Gun Kelly

Хотя актриса и музыкант только недавно объявили о помолвке.

У 35-летней американской актрисы Меган Фокс случился публичный казус. 20 февраля она пришла со своим женихом, певцом Machine Gun Kelly на баскетбольный матч NBA All-Star в Кливленде (штат Огайо). Звездную пару заметили на трибуне, направили на них камеру и решили объявить о присутствии на игре знаменитых гостей.

«Пожалуйста, поприветствуйте Machine Gun Kelly и его жену, актрису Меган Фокс!» — громогласно прозвучало объявление диктора.

Видео о том, как звезда «Трансформеров» и «Черепашек-ниндзя» отреагировала на свой новый статус, можно посмотреть здесь. Меган засмеялась и шепнула что-то на ухо своему возлюбленному. Американские журналисты предположили, что она напомнила ему о том, что пока еще не вышла замуж за певца.

Напомним, пара объявила о своих отношениях летом 2020 года, а в январе 2022-го исполнитель сделал предложение актрисе. Дата свадьбы звезд еще неизвестна. Фокс только в начале февраля официально развелась со своим предыдущим мужем.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.