«Худрук падчерицу ввел в спектакли, жена играет главные роли»: Домогаров – о кумовстве в Театре им. Моссовета

По словам известного актера, собирает зал в первую очередь талант, а зритель всегда будет голосовать рублем.

Актер Александр Домогаров заявил, что художественный руководитель Театра имени Моссовета Евгений Марчелли продвигает в культурное учреждение своих близких людей.

«Для начала худрук свою падчерицу ввел во многие спектакли, жена играет главные роли». Александр Домогаров

По словам Александра Домогарова, время покажет, насколько такой шаг был оправдан. Актер напомнил, что полный зал все-таки собирает талант. Зритель же всегда будет голосовать рублем.

Жену Евгения Марчелли, актрису Анастасию Светлову, он считает «крепкой периферийной актрисой со всеми замашками театра вне Москвы». Домогаров заявил, что в «ее игре слишком много жима».

Напомним, что у Александра Домогарова давний конфликт с худруком Евгением Марчелли. Недавно актер объявил, что уйдет навсегда из Театра имени Моссовета, сообщает МК.ru.

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