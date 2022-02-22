В Лос-Анджелесе задержан вооруженный мужчина, преследовавший звезду «Спасателей Малибу»

Похоже, 35-летней американской актрисе Александре Даддарио («Перси Джексон и похититель молний», «Разлом Сан-Андреас», «Спасатели Малибу») угрожала нешуточная опасность.

Утром 19 февраля некий мужчина подошел к ее дому в Лос-Анджелесе и начал кричать что-то оскорбительное в адрес звезды. Как сообщает издание TMZ, прибывшие на место полицейские попросили дебошира удалиться, но тот отказался. Тогда стражи порядка задержали его, и при обыске его машины был найден заряженный пистолет. Подозреваемого арестовали за хранение оружия.

Была ли сама Александра дома в этот день и звонила ли она в полицию, журналисты не смогли выяснить. Их коллеги из издания Deadline добавили, что задержанного зовут Дэвид Адам Како, ему 24 года. Однако полиция Лос-Анджелеса не подтвердила им, что подозреваемый был настроен конкретно против Даддарио. Молодой человек был отпущен под залог в 35 тысяч долларов.

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