«Сцена не принимает»: Домогаров раскритиковал игру Остроумовой и Гусевой на сцене Театра им. Моссовета

По словам актера, ему не понравились последние спектакли с участием коллег.

Актер Александр Домогаров раскритиковал последние премьеры Театра имени Моссовета — спектакли «Восемь любящих женщин», «Жестокие игры» и «Мама».

Как отметил актер, он не понимает, почему сцена отталкивает в последнее время таких актрис, задействованных в некоторых из этих постановок, как Ольга Остроумова и Екатерина Гусева.

«Я вижу, как Ольга Михайловна Остроумова придумала себе и то, и это, а сцена не принимает. Не понимаю, как объяснить, что Катя Гусева ложится на диван, и ей почему-то надо онанировать с маской? Я, может быть, дурно воспитан?» Александр Домогаров

Как отметил Александр Домогаров, ему порой кажется, что режиссер-постановщик данных спектаклей просто болен, сообщает МК.ru.

Напомним, что недавно Александр Домогаров объявил об уходе из Театра имени Моссовета. Он в корне не согласен с политикой нового худрука Евгения Марчелли.

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