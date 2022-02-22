«Ты – великий талант, тебя впереди ждет так много всего»: Болдуин повторно обратился к Валиевой

Американский актер Алек Болдуин в комментариях под постом фигуристки Камилы Валиевой заявил, что у россиянки все главные победы еще впереди.

«Ты — великий талант, тебя впереди ждет так много всего». Камила Валиева

Ранее Алек Болдуин после турнира в командном турнире выражал свое восхищение в адрес Камилы Валиевой. Тогда он говорил, что она похожа на музыку, поэзию и изобразительное искусство в одном лице.

Напомним, Камила Валиева в составе сборной России стала первой в командном турнире Олимпиады и заняла четвертое место в индивидуальных соревнованиях, допустив ряд грубых ошибок в произвольной программе и оставшись без медали.

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