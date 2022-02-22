Кустурица принял предложение Шойгу стать главным режиссером Театра Российской Армии

В его планах перенести несколько киносюжетов на сцену.

21 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу провел встречу с известным сербским кинорежиссером Эмиром Кустурицей, в ходе которой предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра Российской Армии.

67-летний постановщик принял предложение, поблагодарил генерала за оказанное ему высокое доверие и отметил, что будет работать на сохранение классических ценностей.

«Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра — большая честь. Сцена театра Российской Армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту — перенести сюжеты фильмов в спектакли, например, «Летят журавли», «Жизнь, как чудо» и других», — цитирует Кустурицу сайт Минобороны РФ.

Также сообщается, что глава военного ведомства ценит талант югославского и сербского кинорежиссера и его роль в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры.

Напомним, Кустурица является обладателем таких кинопремий, как «Золотая пальмовая ветвь», «Сезар», «Серебряный лев», «Люмьер», «Серебряный медведь» и многих других.

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