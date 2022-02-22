«Трагедия молодой красивой женщины, которую обидел муж»: в США Камилле так и не удалось стать популярнее Дианы

В США Камилле так и не удалось стать популярнее Дианы. Леди Ди оказалась ближе по менталитету для людей за океаном. После обращения Елизаветы II, что ее сын Чарльз займет трон, его жена Камилла Паркер-Боулз стала стремительно набирать популярность среди британцев. Однако американцы остались враждебно настроенными к герцогине.

«В стране домохозяек из Беверли-Хиллз, где правят знаменитости и гламур, естественное обаяние, профессионализм и преданность Камиллы мужу и его статусу вряд ли тронут людей. По ту сторону Атлантики кого-то более известного ценят больше, чем просто человека, который ведет себя безупречно. Американцы были без ума от принцессы Дианы, несмотря на всю суматоху вокруг ее жизни. Многие еще хорошо помнят трагедию молодой красивой женщины, которую обидел муж и которая потерпела неудачу из-за монархии», — передает слова королевских экспертов Express.

Также эксперты отмечают, что мнение американцев основывается на художественных произведениях о принцессе Диане. Те, кто знаком с работой Камиллы все эти годы, более лояльно относятся к будущей королеве.

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