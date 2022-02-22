«На земле – осколки, деревья иссечены»: Джигурда показал, что происходит в шести километрах от центра Донецка

Как отметил актер, это все сделали бизнесмены.

Актер Никита Джигурда в Instagram опубликовал видео, на кадрах которого он находится в шести километрах от центра Донецка на Киевском проспекте.

«Это даже не окраина Донецка — Киевский проспект. На земле — осколки, деревья иссечены, как елки. Можно поймать осколки, поэтому здесь никто не живет. Вот это все Донецк. И это все сделали бизнесмены». Никита Джигурда

Как отметил Никита Джигурда, все дома разрушены и полуразрушены от прицельного огня «безбашенных хлопцев, палящих по мирным жителям».

«Когда-то Киевский проспект блистал своей красотой. Теперь сами видите! Кому война — горе, а кому — бизнес на крови», — заметил Никита Джигурда.

Напомним, что ситуация в Донбассе снова обострилась в последние дни. Президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.

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