Мемуары о жизни под опекой: Бритни Спирс заключила контракт с издательством на 15 млн долларов

Бритни Спирс готовится выпустить мемуары о собственной жизни под опекой отца. Одно из американских книжных издательств предложило поп-звезде сделку на 15 миллионов долларов. Дороже контракт заключали только с бывшим президентом Бараком Обамой. Информацию передает издание The Page Six.

После того, как Бритни освободили из-под 13-летней опеки, войну со своей семьей она не прекратила. К решению написать мемуары певицу подтолкнула ее младшая сестра Джейми Линн Спирс, которая выпустила книгу воспоминаний под названием «То, что мне стоило сказать». По словам певицы, сестра оклеветала ее, и пришло время Бритни говорить правду.

Бритни Спирс признается, что ее жених Сэм Асгари был единственным, кто поддерживал звезду в нелегкое время. Под опекой певица не могла ни выйти замуж, ни родить ребенка. За два месяца до того, как прошел суд, который снял опекунство над Спирс, Бритни получила предложение руки и сердца. Теперь она может не только выйти замуж, но и родить долгожданного ребенка.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.