«Только мою маму давайте оставим в покое»: Голубкина заявила, что очень похожа на Абдулова

Актриса Мария Голубкина в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале намекнула, что именно она может быть внебрачной дочерью актера Александра Абдулова.

«Я смотрю на Александра Абдулова и понимаю, что тоже на него похожа. Только маму мою давайте оставим в покое». Мария Голубкина

После этого ведущий Дмитрий Борисов взял слово: «Секунду. У нас после прошлой программы уже пошли заголовки про Марию. Мы всех отцов перечислили, почитали. Нашу программу, оказывается, смотрят очень внимательно. Не все понимают шутки с первого раза. Когда табличка сарказма нажимается», — заметил он.

Напомним, что официально отцом Марии Голубкиной является сценарист Николай Щербинский-Арсеньев. Ее отчим – актер Андрей Миронов.

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