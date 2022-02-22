«Пусть ищет себе лучше»: Надя Ермакова на «Доме-2» впервые высказалась о расставании с женихом

Звезда телестройки в мае должна была выйти замуж, но свадьбы не будет.

Еще вчера Надя Ермакова и Даниэль Чистов собирались играть свадьбу, а сегодня уже все сильнее отдаляются друг от друга – похоже, в паре не предвидится мир, и они рискуют разойтись совсем.

То, что свадьбы не будет, Ермакова подтвердила лично, а теперь впервые высказалась о происходящем в отношениях. Бойфренд, по ее словам, ничего не предпринимает ради воссоединения.

«Расставаться, перевозить вещи в мужскую, не ехать смотреть свадебные коттеджи из-за такой ерунды. Я поведение Даниэля восприняла, как слив свадьбы или манипуляции, мол, смотри, кого потеряла. В обоих случаях я не побегу вслед», — рассказала, что сейчас происходит, девушка.

Ермакова убеждена, что 23-летний бойфренд не дозрел до свадьбы и слишком поторопился с предложением. Он, по ее мнению, ведет себя по-детски, пытаясь вызвать ревность и набить себе цену после разрыва.

«Меня и мои чувства и поступки не оценили, а значит, пусть ищет себе лучше! Не знаю, как поступили бы в этом случае вы, но пауза это было лучшее решение в той ситуации лично для меня! Пауза и дистанция», — обозначила героиня шоу свою позицию.

Напомним, Ермакова старше Чистова на 14 лет. Они начали встречаться осенью 2021 года. В мае у них должна была состояться свадьба.

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