«В семидесятых не было контрацепции»: внебрачный сын Абдулова объяснил, почему он родственник актера

Как отметил Сергей Шиподько, у его отца было много женщин.

Предполагаемый внебрачный сын актера Александра Абдулова Сергей Шиподько в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале объяснил, почему именно он родственник звезды советского кино.

«Я уже три раза сдал тест ДНК. Сама идея, что у моего отца нет детей, кроме дочери Евгении, лишена смысла. У него было много женщин. В семидесятых годах не было контрацепции». Сергей Шиподько

Как отметил Сергей Шиподько, он не может не называть Александра Абдулова своим отцом.

«У меня есть внутренняя уверенность, что он мой отец. С тем вторым предполагаемым сыном мы даже не общались. Мне было бы интересно поговорить, но он не идет на контакт», — сообщил Сергей Шиподько.

Напомним, что у покойного Александра Абдулова недавно объявились сразу двое предполагаемых внебрачных сыновей. Тест ДНК показал, что между собой они не родственники. То есть, как минимум один из них лжет.

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