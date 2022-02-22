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«Бывает такое»: Плющенко отреагировал на историю с выключенным светом во время проката Жилиной

По словам двукратного олимпийского чемпиона, никакой конфликтной ситуации на самом деле нет.

«Бывает такое»: Плющенко отреагировал на историю с выключенным светом во время проката Жилиной
Евгений Плющенко. Фото: Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в беседе с Teleprogramma.pro отреагировал на прокат своей юной ученицы Вероники Жилиной, во время которого на арене погас свет.

Вероника Жилина и Евгений Плющенко
Вероника Жилина и Евгений Плющенко. Фото: instagram.com/_veronikazhilina_/

«Мы уже закончили эту историю, все прошло. Нет там никакого конфликта. Бывает такое».

Евгений Плющенко

Напомним, что одна из самых талантливых учениц Академии Евгения Плющенко Вероника Жилина не смогла закончить свой прокат. Курьез произошел на первенстве Москвы среди фигуристок старшего возраста. В ледовом Дворце спорта «Москвич» неожиданно пропал свет.

В результате Вероники Жилиной пришлось снова откатать с начала свою программу. С волнением юная звезда не справилась. Она сорвала первый же элемент. В итоге осталась без важного каскада.

В конце проката Вероника Жилина допустила еще одну грубую ошибку. Она упала с каскада лутц-тулуп. Первое место выиграла фигуристка ЦСКА Мария Гордеева.

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Тэги

Вероника ЖилинаДворец спорта "Москвич"Евгений ПлющенкоМария ГордееваЦСКА