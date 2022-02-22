«Он — сказочник, человек настроения»: Потехин высказался о Кушанашвили после слов об ублюдках

Как отметил музыкант, раньше они все «отдыхали хорошо».

Музыкант Алексей Потехин отреагировал в беседе с Teleprogramma.pro на слова журналиста Отара Кушанашвили, что он и другой солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков – ублюдки.

«Отар сам по себе такой человек. Когда мы встречались, он всегда говорил нам, что мы подонки. Он был постоянно в угаре. Это 1998 год. У нас шли постоянные концерты. Мы тогда все вместе зажигали хорошо. У него такие остались впечатления от работы с нами. Отдыхали мы действительно хорошо». Алексей Потехин

Потехин вспомнил, как однажды на их концерте Кушанашвили прыгнул со сцены в зрительный зал, надеясь, что зрители его поймают и будут носить на руках.

«Тогда на ТВ-6 Кудрявцева и он были ведущими. Он прыгнул в толпу, а все разошлись. Он со всего маха ударился о бетон. Его откачивали, задержав концерт. Отар на самом деле ничего удивительного не сказал о нас. Он – сказочник, человек настроения. Ему только книжки писать. Его порой заносит. Видимо, плохое было у него настроение. Если бы он сказал хорошее, то никто бы и не вспомнил о нас», — заявил Алексей Потехин.

Ранее Отар Кушанашвили заявил, что музыканты Сергей Жуков и Алексей Потехин — ублюдки. Журналист вспомнил, как они возили с собой нарисованные клавиши, выдавая их за настоящие на выступлениях.

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