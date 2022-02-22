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Рудова, подвинься: Самбурская в кроп-топе похвасталась своим стальным прессом

Актриса решила посоперничать с подругой за самый идеальный плоский животик?

Рудова, подвинься: Самбурская в кроп-топе похвасталась своим стальным прессом
Настасья Самбурская. Фото: Global Look Press

Вслед за Натальей Рудовой за стройность своей фигуры вступила в борьбу ее подруга, звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская. Брюнетка наблюдала долгую осень, как ее давняя коллега стройнее на глазах, и решила, что конец зимы – самое время брать себя в руки.

Самбурская уже тренируется некоторое время и смогла достичь результата. Она похвасталась своим прессом в микроблоге, нарядившись в кроп-топ и засветив «кубики» на камеру. «Готовимся к лету», — подписала кадр актриса.

Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya/

Каким будет ответ от Рудовой, остается догадываться. Ведь она смогла похудеть пости на 10 кг и точеную талию не перестает демонстрировать подписчикам в Сети.

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