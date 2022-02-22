«Весь мир на Олимпиаде уничтожал Валиеву»: Пригожин — о последствиях скандала для фигуристки

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что российская фигуристка Камила Валиева получила на Олимпиаде в китайском Пекине серьезную психологическую травму, от которой ей будет непросто оправиться.

«Посмотрите, как весь мир на Олимпиаде откровенно уничтожал Камилу Валиеву. Они же уничтожали ребенка! Конечно, у нее будет психологическая травма. Что вы с этим будете делать. Это неизбежные вещи». Иосиф Пригожин

Как заметил Иосиф Пригожин, многие молодые люди сталкиваются с подобным, когда отправляются в «свободное плавание».

«Когда человек идет своей дорогой, то сталкивается с такими вот трудностями», — заявил Иосиф Пригожин.

Напомним, что Камила Валиева победила в командных соревнованиях на Олимпиаде. Позже стало известно, что ее допинг-проба оказалась положительной. В личном турнире, не справившись с психологическим давлением, она осталась без медали.

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