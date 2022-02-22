«У нее была в детстве психологическая травма»: Пригожин высказался о прошлом дочери Валерии

По словам продюсера, сама Шена ему никогда не жаловалась.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что дочь певицы Валерии Шена в детстве получила серьезную психологическую травму.

«Была ли у нее в детстве психологическая травма? Да, была. У всех детей Валерии, кроме Арсения, была психологическая травма». Иосиф Пригожин

Как отметил Иосиф Пригожин, ему Шена никогда на свое прошлое не жаловалась.

«Она в посте, который обсуждался, написала, что ее предали. Друзья, наверное, какие-то. Те, с кем она работала», — заявил муж Валерии.

По словам Пригожина, его тоже в этой жизни не раз предавали.

«Те люди, которым я пытался помочь. Ты подставляешь плечи, а потом тебя предают. Шена сама несет ответственность за свои поступки, она выбрала свою дорогу. Наши дети заложники своих родителей. Они в этом не виноваты», — сказал продюсер.

Пригожин заметил, что Шена с ним личным никогда не делится.

«Ни болью, ни радостью. Она живет самостоятельной жизнью. Может, с мамой делится. У нас с ней прекрасные отношения. Семейное насилие существует в мире. Это факт. Это тема ее волнует. Вот и все», — заявил Иосиф Пригожин.

Ранее композитор Ирина Грибулина заявила, что подразумевает физическое насилие над дочерью Валерии после поста девушки о предательстве. Она напомнила, что у Валерии были крайне напряженные отношения с бывшим мужем продюсером Александром Шульгиным.

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