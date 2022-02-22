Зрелище не для слабонервных: Юлия Михалкова в мини-юбке и леопардовой шубе закинула ножки на стену

Красавица приняла участие в фотосессии, от которой у любого поклонника голова пойдет кругом.

38-летняя актриса и телеведущая Юлия Михалкова к концу зимы стала активничать в микроблоге. Девушка практически ежедневно теперь онлайн, и поклонники благодаря этому могут заглянуть в закулисье к звезде.

Михалкова часто устраивает фотосессии, и на этот раз выбрала довольно острый образ, облачившись в длинную шубку с леопардовым принтом. Ее актриса оставила распахнутой и прилегла на скамейку так, чтобы показать всем стройные ноги в суперкороткой юбке.

Для пущего эффекта Михалкова закинула ноги на стену и позировала фотографу. Результаты съемки звезда пообещала обязательно показать, как только будут готовы снимки. Судя по бэкстейджу, зрелище должно получиться явно не для слабонервных!

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