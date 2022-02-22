Хоромы в стиле феи: беременная жена Ивлева показала детскую для будущего ребенка

Шеф-повар и Валерия Ивлева скоро станут родителями и готовят отдельную комнатку для дочки.

В семье самого популярного телешефа страны Константина Ивлева грядет пополнение. Его молодая жена Валерия Куденкова (Ивлева) беременна дочкой, срок уже большой, и у нее наступил период «гнездования».

Девушка вовсю старается успеть до родов организовать пространство для малышки и в своем микроблоге показала, как будет выглядеть детская.

Просторная комната с несколькими окнами на втором этаже особняка Ивлева наполнена светом, а скоро здесь поселится сказка – Валерия придумала организовать все в розовом цвете с дополнениями из голубого. Мебель будет разрисована сценами из мультфильма.

«Все будет в стиле феи», — подчеркнула будущая мама.

Финальные штрихи Валерия Ивлева пообещала показать, когда ремонт закончится. Девушка с большим удовольствием заниматься им сама.

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