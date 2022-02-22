Новости шоу-бизнеса: кому Прилучный признался в любви, почему Пчеле из «Бригады» до сих пор стыдно за свою роль, как выглядит красотка-жена Щербакова

Предпоследний понедельник зимы на сайте Teleprogramma.pro традиционно оказался богат на громкие новости шоу-бизнеса. Выяснилось, что Пчела из «Бригады» Павел Майков до сих пор стыдится своей роли в сериале. Вера Алентова, отметившая 85-летний юбилей, позировала со взрослыми внуками на редких семейных фото. Об этом и не только – в дайджесте новостей.

Павел Майков стыдится роли Пчелы в «Бригаде»

20 лет прошло с выхода на экраны сериала «Бригада», сделавшего главных героев настоящими знаменитостями. Павел Майков, сыгравший бандита Пчелу в картине, признался: ему стыдно за это.

Майков уже не первый раз клянет проект режиссера Алексея Сидорова. Поскольку убежден, что «Бригада» идеализирует криминальный мир и никакой пользы для общества не несет. Сам актер год после появления «Бригады» не получал приглашений сниматься.

Вера Алентова запечатлелась со взрослыми внуками

Легенда отечественного театра и кино Вера Алентова 21 февраля отметила 80-летие. Ее единственная дочь Юлия Меньшова в этот день поделилась снимками, на которых показала маму с ее взрослыми внуками — 24-летним Андреем и 18-летней Таисией. « Мама со взрослыми внуками, с продолжением своего рода… Теперь она — его глава

Гарик Мартиросян когда-то имел пышную шевелюру

Фурор в Сети произвели и снимки молодого Гарика Мартиросяна. Комик, как выяснилось, имел более объемную растительность, чем сейчас. «В 1998 году у меня были темные волосы, а у Гарика — волосы», — написала жена Мартиросяна, которая запостила архивное фото.

Жена комика Алексея Щербакова – настоящая красотка

Еще один комик, ведущий шоу Stand Up на ТНТ Алексей Щербаков, привлек внимание к своей личной жизнь. Артист показал на редком фото свою жену, которая оказалась у него настоящей красоткой.

Алексей и Елена Щербаковы вместе уже больше десяти лет. У них в семье подрастают два сына: Данила и Егор.

Прилучный признался в любви самым дорогим ему людям

Главный «мажор» страны провел выходные с детьми от Агаты Муцениеце. Павел Прилучный души не чает в сыне и дочке и снова и снова признается в любви своим главным в жизни людям. Он разместил фото, на котором позировал с Тимофеем и Мией у себя дома. «Люблю!», — написал актер.

На «Маске» одному из участников потребовался пандус

На НТВ стартовал третий сезон шоу «Маска». Героев 14, все они выступают в уникальных костюмах. Создатели потрудились над облачениями на славу. Одному их героев и вовсе невозможно передвигаться самостоятельно по лестнице, это Пончик. Он настолько велик, что для его ширины за кулисами соорудили пандус.

Однокурсница Шукшина высказалась нелестно об его вдове

Актриса Тамара Семина была однокурсницей Василия Шукшина по ВГИКу. Она старается участвовать во всех мероприятиях, посвященных знаменитому кинодеятелю. А вот его вдова, Лидия Федосеева-Шукшина, по мнению Семиной, занята совсем не тем – она не находит время на память мужу, зато участвует в ток-шоу и оскандаливается на потребу публике.

«У Лиды — мещанское начало, которое описывал и клеймил в своих произведениях Василий Макарович. В отличие от нее я после смерти супруга Владимира Прокофьева замуж больше не выходила», — сказала как отрезала Семина.

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