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Женственность зашкаливает: Марина Кравец щегольнула точеными плечиками в платье с ниспадающими рукавами

Звезда Comedy Club примерила наряд в стиле бэби долл.

Женственность зашкаливает: Марина Кравец щегольнула точеными плечиками в платье с ниспадающими рукавами
Марина Кравец. Фото: instagram.com/marinakravets/

Единственная постоянная участница-женщина в шоу Comedy Club Марина Кравец поделилась закулисьем своего съемочного дня. Актриса позировала в платье женственного стиля бэби долл, ниспадающие рукава которого изящно подчеркнули точеные плечи красавицы.

Подписчики, увидев снимок с любимицей, впали в экстаз. Они начали сыпать приятными комплиментами и оценками в адрес Кравец.

Марина Кравец. Фото: instagram.com/marinakravets/

«Самая самая!», «Как всегда прекрасны!», «Вау!», «Маринка красотка!», «Просто Мерлин Монро», «Замечательная!», «Плечики ниже декольте больше», «На этой выставке картин, сюжет отсутствует один, где вы вдвоем, где вы со мною», — пишут фанаты.

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