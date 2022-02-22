Женственность зашкаливает: Марина Кравец щегольнула точеными плечиками в платье с ниспадающими рукавами

Единственная постоянная участница-женщина в шоу Comedy Club Марина Кравец поделилась закулисьем своего съемочного дня. Актриса позировала в платье женственного стиля бэби долл, ниспадающие рукава которого изящно подчеркнули точеные плечи красавицы.

Подписчики, увидев снимок с любимицей, впали в экстаз. Они начали сыпать приятными комплиментами и оценками в адрес Кравец.

«Самая самая!», «Как всегда прекрасны!», «Вау!», «Маринка красотка!», «Просто Мерлин Монро», «Замечательная!», «Плечики ниже декольте больше», «На этой выставке картин, сюжет отсутствует один, где вы вдвоем, где вы со мною», — пишут фанаты.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!