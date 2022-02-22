«Дома!»: Николай Расторгуев в свой день рождения навестил 92-летнюю маму

Музыкант отметил 65-летний юбилей и не забыл про человека, подарившего ему жизнь.

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев 21 февраля отпраздновал 65-летие. Вместо банкета в этот день именинник отправился в гости к Ивану Урганту, а также провел репетиции предстоящего юбилейного концерта в «Крокусе».

Не забыл артист и о самом дорогом человеке, подарившем ему жизнь. В свой день рождения знаменитый исполнитель наведался к маме. Заключив 92-летнюю Марию Александровну в сыновьи объятия, артист запечатлелся с ней на память.

«21 февраля. У мамы дома!», — подписал снимок в Сети Расторгуев.

Подписчики принялись поздравлять именинника и его маму с праздником. Многие в комментариях заметили, как сильно сын похож на родительницу.

Николай Расторгуев в свой 65-й день рождения принимал поздравления лично и в Сети. Многие знаменитости поделились уникальными архивными кадрами, напомнив, как молоды они были и как выглядели в те годы.

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