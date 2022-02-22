«Недопустимо для звезды такого уровня»: Орбакайте появилась в театре в брюках устаревшего фасона

Кристина Орбакайте в выходные отправилась в театр. Звезда посетила бенефис Веры Алентовой и пришла в восторг от игры 80-летней актрисы.

Для культурного вечера Орбакайте нарядилась по-деловому. Она выбрала строгий жакет и брюки скинни. Но стилист Александра Ржевская посчитала, что наряд должен быть другим.

«Образ певицы с точки зрения цвета очень гармоничен. Серо-бежевую гамму аутфита дополняет глубокий коричневый цвет жакета, а золотые детали вносят разнообразие. И если к цветовой гамме образа не возникает вопросов, то к актуальности и крою вещей их много.

Шарфик на шее — оригинальный аксессуар, но он неудачно скрывает тонкую шею певицы. Решить этот вопрос можно лишь завязав его по-другому, больше открывая шею», — заметила стилист.

Эксперт уверена, что брюки из кожи в комплекте с ботильонами на шпильке Gucci по задумке должны были сделать этот сдержанный образ более «острым», но этого не случилось из-за неактуальности брюк.

«Такую обтягивающую модель кожаных брюк на средней посадке сложно комплектовать в современные образы. Я бы рекомендовала использовать их с оверсайз-рубашкой, прикрывающей линию талии, либо заменить на брюки другого кроя — на прямые или расклешенные с высокой посадкой на талии. Особенно неудачно выглядит зона коленей, где ткань небрежно собирается в складки, что недопустимо для стиля звезды такого уровня. Образ попросту выглядит неряшливо», — резюмировала стилист.

По мнению специалиста, от образа складывается ощущение, что Орбакайте заехала в театр после деловой встречи, а не целенаправленно собиралась на мероприятие.

Справка Teleprogramma.pro:

Александра Ржевская — стилист-имиджмейкер. Проходила обучение в Style hunter school по профессии имиджеолог. Также училась в Школе Шопинга и прошла курс «Дирекционный метод цветотипирования» Ольги Светлоградской. Уже 2 года работает по профессии.