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Под солнцем Монако: Каролина Севастьянова в красном монокини с завышенной линией бедра возлежала на шезлонге

Гимнастка едва уместила свои бесконечно длинные ноги на лежаке.

Под солнцем Монако: Каролина Севастьянова в красном монокини с завышенной линией бедра возлежала на шезлонге
Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s/

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова давно обосновалась в Монако. Здесь девушка живет со своим бойфрендом, которого рассекретила совсем недавно.

Гостеприимное солнце Монако светит все ярче, и в выходные Севастьянова устроила себе отдых на местном пляже. Красотка эффектно расположилась на шезлонге в красном монокини с по-модному завышенной линией бедра и позировала для фото. Она едва смогла уместить свои бесконечно длинные ноги на лежаке.

Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s/

Снимок Каролина опубликовала в микроблоге и в ответ получила массу лестных комплиментов: «Потрясающая!», «Вот это фигура!», «Шик просто!», «Красотка», «Это любовь», «Огонь!».

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