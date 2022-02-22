Под солнцем Монако: Каролина Севастьянова в красном монокини с завышенной линией бедра возлежала на шезлонге

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова давно обосновалась в Монако. Здесь девушка живет со своим бойфрендом, которого рассекретила совсем недавно.

Гостеприимное солнце Монако светит все ярче, и в выходные Севастьянова устроила себе отдых на местном пляже. Красотка эффектно расположилась на шезлонге в красном монокини с по-модному завышенной линией бедра и позировала для фото. Она едва смогла уместить свои бесконечно длинные ноги на лежаке.

Снимок Каролина опубликовала в микроблоге и в ответ получила массу лестных комплиментов: «Потрясающая!», «Вот это фигура!», «Шик просто!», «Красотка», «Это любовь», «Огонь!».

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