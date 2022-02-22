«На этот раз не накладная!»: Анастасия Решетова похвасталась изменениями во внешности

Мать двухлетнего сына Тимати, модель Анастасия Решетова вернулась из Лондона, где пробыла неделю вдали от ребенка. Малыша Ратмира она оставляла с папой. Первым делом по прибытии в Москву красотка поспешила в салон красоты.

На вечер у Решетовой было важное светское мероприятие, поэтому бывшая модель решила удивить преображением. Она сделала себе челку, отрезав объемную прядь волос на лбу. Как теперь выглядит ее прическа, Решетова показала в микроблоге.

«Спасибо за челку! На этот раз она не накладная!», — похвасталась красотка.

Ранее Решетова выгуливала челку на заколке и не осмеливалась радикально лишаться волос. А на сей раз осмелела – комплименты поклонников сделали свое дело, да и в преддверии весны ей захотелось перемен.

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