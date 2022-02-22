«Он будет издеваться»: как Харламов признался Батрутдинову, что участвует в «Маске»

На НТВ стартовал новый, третий по счету, сезон самого засекреченного шоу страны «Маска». В 14 костюмах разных персонажей и предметов скрываются знаменитости, и жюри вместе со зрителями пытается угадать, кто на самом деле под масками.

В этот раз пятым членом жюри стал Тимур Батрутдинов. Комик прошел сам через проект в качестве участника и понимает, что в костюмах могут скрываться самые неожиданные герои. И теперь подозревает всех своих знакомых в участии. Во время второго выпуска Батрутдинов рассказал, что его друг и коллега Гарик Харламов признался, что участвует в проекте.

«Когда я сюда шел, я спросил у Харламова: «Ты есть в «Маске»?». Он говорит: «Нет». И перед самым выходом он мне вслед: «Я Дракон». Он будет издеваться, потому что на «Новогодней Маске он говорил, что он – Крот. Я Крота так и не дождался», — поведал шоумен.

Батрутдинов теперь не знает, шутит ли Харламов или говорит правду. Хотя за раскрытие секрета участия в шоу героям грозят многомиллионные штрафы.

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