Крид пожалеет, что потерял: Валя Карнавал подчеркнула стройные ноги платьем с двумя вырезами спереди

20-летняя Валентина Карнаухова, наиболее известная как Валя Карнавал, смогла за непродолжительную карьеру в шоу-бизнесе оставить яркий след. Она крутила роман с Егором Кридом, но бросила его, поскандалила с Ларисой Долиной, но стала от этого лишь популярнее, а теперь борется за победу в шоу «Звезды в Африке».

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Заполучить Валю в качестве лица рекламной кампании мечтают многие. Сама певица и блогерша недавно показала свой ролик, в котором продвигает бренд молодежной одежды. На кадрах красотка легко меняет прикиды, и один из них явно бы понравился ее бывшему.

Красотка Валя примерила длинное платье с американской проймой, люрексом и двумя разрезами на юбке. Представ перед камерой, красотка блеснула голыми ногами. Стройная Карнавал вряд ли кого-то в таком наряде оставила равнодушной, и даже Крид явно пожалеет, что потерял такую красотку.

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