В шаге от конфуза: Клава Кока украсила декольте дерзким топом на шнуровке

Певица для дневного выхода в свет выбрала экстравагантный прикид.

25-летняя звезда современной сцены Клава Кока привыкла удивлять. Девушка устраивает сюрпризы поклонникам регулярно – начиная от новых песен и дуэтов с самыми неожиданными артистами и заканчивая нарядами. И на этот раз для понедельника красотка выбрала весьма экстравагантный образ.

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Днем в компании звезд эстрады Николая Баскова и Валерии Клава появилась в дерзком хард-прикиде, состоящем из одного кожаного жакета и сапог-чулок с прозрачными вставками. Под пиджак модница надела топ на шнуровке.

Во время фотосессии Клава остановилась в шаге от конфуза, демонстрируя свое отличное настроение. Красотка наклонилась в камеру всем своим декольте так, что шнуровка едва выдержала напряжение.

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