«Мы с Димой в моем любимом крае»: Волочкова с новым юным бойфрендом показала себя на Мальдивах

Анастасия Волочкова забыла своего банщика Сергея Кузнецова, кажется, значительно быстрее, чем ее поклонники, которые по сей день вспоминают, какой красивой парой они были. Балерина и жених с «Давай поженимся!» слетали на Мальдивы в новогодние каникулы и по возвращении быстро расстались. Не без драмы – Волочкова честно рассказала, почему.

Место рядом с артисткой не пустовало – она повстречала нового избранника, он значительно моложе нее, и с ним звезда отправилась на экскурсию в Калугу. За выходные балерина рассекретила бойфренда, много фотографировалась с ним, а теперь, судя по всему, собралась на Мальдивы.

Фото с визуализацией Мальдив Волочкова разместила у себя в микроблоге. Балерина рядом с бойфрендом позирует на острове в Индийском океане. «Мы с Димой в моем любимом крае», — подписала снимок балерина.

Кстати, про бойфренда очень быстро всплыла компрометирующая информация. Высказала ее невеста Дмитрия, Дарья. Подробнее мы рассказывали в этом материале.

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