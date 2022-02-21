«Не будет никаких застолий»: Николай Расторгуев рассказал, как отметит юбилей

Николай Расторгуев рассказал, как отметит юбилей. Сегодня, 21 февраля, артисту исполнилось 65 лет. Певец признался, что не затевает никаких пышных торжеств.

«Я занят. У меня не будет никаких застолий, просто подготовка к концерту. Завтра у меня концерт в Crocus City Hall. Спасибо большое за поздравление. Приходите на наш концерт», — рассказал Расторгуев ФАН.

Лидера группы «Любэ» поздравили многие коллеги по сцене. С теплыми словами обратились к нему также Надежда Бабкина и Лариса Долина. В честь своего 65-летнего юбилея артист подготовил личный сборник песен «Свое».

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