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В стиле кэжуал: Каменских вышла на променад в трендовом «бомбере Франкенштейна» с карманами карго

Такие модели рекомендовал стилист Александр Рогов.

В стиле кэжуал: Каменских вышла на променад в трендовом «бомбере Франкенштейна» с карманами карго
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Певица Настя Каменских поддержала тренд на «вещи Франкенштейна», это наряды, которые выглядят так, будто составлены из различных кусочков разных стилей.

О том, что они в тренде рассказывал Александр Рогов на своем YouTube-шоу Rogov live. Стилист заметил, что обожает это направление, но рекомендует его только смелым дамам.

Наст Каменских выбрала бомбер оверсайз, который соединил в себе элементы стеганой куртки и рокерской, кроме того, в нем были добавлены карманы карго.

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Ранее в одежде Франкенштейна» появлялась на публике Анна Нетребко. Она облачилась в пальто с элементами пуховика в сочетании с парчовым, да к тому же с мехом.

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