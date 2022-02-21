Сразу эффект шика: Нетребко после совета Хромченко облачилась во дворце в юбку-карандаш из модной парчовой ткани

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» рассказала о тренде на парчу.

Сейчас сезон приветствует материалы с эффектом роскоши. Также актуальны жаккард, гобелен, шел, бархат. Образы, составленные с одеждой из этой ткани всегда имеют флер роскоши, и вещи из них никогда не выходят из моды.

Анна Нетребко, известная своей любовью к модным вещам, отметилась в музее Каподимонте в Неаполе, расположенном в бывшем дворце Бурбонов.

Она облачилась в юбку-карандаш золотистого оттенка, пошитой как раз из трендовой ткани – парчи. С ней в комплект оперная дива примерила полуприлегающий жакет цвета «шокинг» или фуксии, который тоже активно популярен в настоящий момент.

Как считает историк моды Александр Васильев, в таком оттенке трудно остаться незамеченной.

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