«Какая красивая!»: Долина показала, насколько ей идет стрижка с кокетливыми завитками

21 февраля народный артист РФ Николай Расторгуев празднует юбилей. Лидеру группы «Любэ» исполнилось 65 лет.

Певец слывет в шоу-бизнесе добрым и порядочным человеком, поэтому многие коллеги поспешили поздравить его с днем рождения. С теплыми словами обратилась к нему Надежда Бабкина, которая поделилась редкими архивными фотографиями из прошлого.

Лариса Долина тоже перебрала фотоальбом в поисках снимков с Николаем Расторгуевым и нашла весьма симпатичное селфи, на котором предстает с женственной стрижкой с кокетливыми завитками у шеи. Этот кадр порадовал ее фолловеров.

«Лариса, вам очень идет стрижка, поверьте, сейчас бы особенно», «Как прекрасна молодость!». «Какие хорошенькие!», «Какие вы на фото молодые и красивые! Николая с днем рождения! Здоровья и вдохновения!» — написали люди в комментариях микроблога Долиной.

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