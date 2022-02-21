«Беспроигрышный вариант»: Алсу в модных джинсах-трубах и рубашке с рукавами-крыльями вышла в свет

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она обрела популярность после выступления на «Евровидении». Уже тогда многие восхищались тем, как одевается певица. Она подчеркивает стройную фигуру.

Но при этом артистка со временем стала одеваться более сдержанно. Она признавалась, что хочет подавать правильный пример дочкам: Сафине и Микелле. Но звезда не боится экспериментов.

В последнее время Алсу не часто появляется на публике. Однако на этот раз она решила поделиться кадрами, на которых позировала в ресторане. Певица отметилась в джинсах-трубах с высокой посадкой и подворотами. К слову, такие джинсы носила и Ксения Собчак.

Также она дополнила образ черной рубашкой с рукавами-крыльями. Наряд подчеркнул ее талию. Более того, она была в туфлях со стразами, а в руках держала клатч Chanel.

«Bonjour. Когда не знаешь что надеть, надень рубашку с джинсами — это беспроигрышный вариант. Особенно такую рубашку», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие отметили, что у нее хороший вкус. «Ох, блуза бомба», «Красавица! Пример женственности и материнства», «Классно очень, отличная рубашка», «С такой фигурой все к лицу», «Вечно молодая», «Когда знаешь, что Алсу красавица, и ей все идет», «Вы выглядите просто. Бесподобно, у вас хорошее чувство стиля», — прокомментировали пост подписчики.

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