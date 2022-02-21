«Нет никакой страшной истории»: звезда «Женского стендапа» Ирина Мягкова — о разводе

Звезда «Женского стендапа» Ирина Мягкова рассказала о своем разводе. На старте карьеры комикесса выступала в дуэте со своим мужем, однако все чаще стала выходить на сцену одна. Поклонники подозревали, что семейному счастью помешали профессиональные амбиции Мягковой. Однако Ирина уверяет, что рассталась с бывшим мужем на мирной ноте.

«Почему развелись? Ой, просто! Никаких трагедий. Знаешь, когда что-то пропадает, вы просто расходитесь. Нет никакой страшной истории, тайны. Я молодая была очень», — поделилась участница «Женского стендапа» в YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».

Ирина Мягкова отметила, что решение о разводе ей далось непросто.

«Все же верят, что ты раз и навсегда выйдешь замуж. А я сама все это рушу, останавливаю… Я на себя обиделась сильно. Как пережила? Со временем… Нелегко, нездорово. Много ревела, а потом легче стало», — заключила артистка.

Ирина развелась 11 лет назад. 37-летняя комикесса до сих пор не замужем.

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