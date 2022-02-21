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Какой была казачка и какой стала: Бабкина показала на двух фото, как годы меняют людей

Надежда Бабкина запечатлелась с Николаем Расторгуевым.

Какой была казачка и какой стала: Бабкина показала на двух фото, как годы меняют людей
Надежда Бабкина. Фото: Globallookpress.com

21 февраля лидеру группы «Любэ» Николаю Расторгуеву исполнилось 65 лет. Надежда Бабкина поспешила поздравить артиста в личном блоге.

«Коленька, дорогой! С юбилеем! Будь здоров и счастлив! Спасибо за дружбу, за наши дуэты, за твое творчество! Ты — олицетворение настоящего, конкретного, от земли мужчины. Смотришь на тебя — и глаз радуется! Жизнь только начинается!» — написала «казачка Надя».

Надежда Бабкина и Николай Расторгуев. Фото: instagram.com/ngbabkina/

В честь этого знаменательного события Надежда Бабкина поделилась редкими кадрами из личного архива, показав, какими они с Николаем Расторгуевым были в молодости, и какими стали сейчас.

Надежда Бабкина и Николай Расторгуев. Фото: instagram.com/ngbabkina/

«Молоды душой и великолепны», «Красивые», «Поздравляю вас объединяет сильная любовь к Родине это чувствуется вашей творчестве удачи, здоровья сплоченного коллектива», — написали люди в комментариях.

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