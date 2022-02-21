В преддверии весны: Бородина в шортах-бермудах и лоферах подчеркнула тонкую талию

Ксения Бородина уже больше 15 лет работает на телевидении. Она прославилась, когда стала вести шоу «Дом-2». Теперь у телеведущей не только много поклонников, но и такие гонорары, что она себе ни в чем не отказывает.

Ксения живет в большом доме с дочками Марусей и Теоной. Она отвела отдельную комнату под гардеробную. Звезда регулярно балует себя обновками, особенно после развода с Курбаном Омаровым.

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Порой Ксения посещает светские рауты и вечеринки. Каждый раз она предстает на публике в новых образах. На этот раз телеведущая показала весенний лук.

Она облачилась в шорты-бермуды и укороченный жакет с пуговицами в виде сердечек. Лук подчеркнул ее стройные ноги. Наряд дополнили лоферы. Бородина сделала акцент на своей талии. После участия в «Ледниковом периоде» она похудела.

Поклонники пришли в восторг от монохромного аутфита. Многие отметили, что телеведущая стала выглядеть еще более женственно. «До чего красивая», «Вам бы в фильмах сниматься», «Эти шортики позволили показать всю красоту», «Ксения, сколько в вас грации», «Ну просто слов нет», «Как мне нравится, такой сдержанный и женственный наряд», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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